В Арыси заработал первый Гемодиализный центр

При центральной больнице в городе Арыси начал работать Гемодиализный центр

Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области, в городе с 80-тысячным населением до этого такого центра не было. "Более 40 граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, два-три раза в неделю вынуждены были выезжать в Шымкент за 85 километров", - говорится в сообщении.

Медучреждение готово одновременно принять шесть пациентов. Обслуживание осуществляется на аппарате Surdial-X (Niprocorp) из Японии, также для фильтрации воды и обогащении ее состава, из Германии доставлено дополнительное оборудование.

Центр бесплатно обслуживает жителей города Арыси и пригородных населенных пунктов, а также любого гражданина Казахстана, передает Sputnik Казахстан.