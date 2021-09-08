Дожди размыли трассу Батуми-Ахалцихе

Движение на отрезке дороги внутригосударственного назначения Батуми-Ахалцихе было приостановлено для всех видов автотранспорта из-за повреждения водостока, проинформировали в пресс-службе Департамента автомобильных дорог Грузии.

Сообщается, что накануне в регионе прошли ливни. В результате на 143-м километре дороги водосточная труба переполнилась и не пропускает воду.

"В связи с проведением очистительных работ движение ограничено для всех видов транспорта с 18:00 8 сентября до 8:00 9 сентября", - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Уточняется, что движение будет перенаправлено на другую дорогу внутригосударственного назначения Адигени-Уде-Арали.