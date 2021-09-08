В Краснодаре открылась выставка ювелирного искусства музеев московского Кремля

В историко-археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына в Краснодаре начала работать выставка ювелирного искусства. На выставке представлены экспонаты из музеев Кремля Москвы.

Посетителей ждет Евангелие 18-го века, переданное Екатериной II в Александро-Невскую лавру, камея с портретом Александра I, сделанная руками императрицы Марии Федоровны, камзол Петра II и иными экспонатами.

На открытии выставки присутствовал первый замминистра культуры региона Алексей Погребенко. "Уверен, что экспозиция привлечет большое число краснодарцев. Гордимся, что в Краснодаре можно ознакомиться с предметами, созданными ведущими придворными ювелирами страны", - сказал он.