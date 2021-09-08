Туристические маршруты в СКФО обустроят по евростандартам

Главные туристические точки притяжения Северного Кавказа в скором времени будут благоустроены по единой концепции с универсальными архитектурными и навигационными решениями, - сообщили в пресс-службе фонда "ПосетиКавказ".

"Мы разработали для инвесторов и регионов Кавказа модульную систему формирования архитектуры, схожую с конструктором. Все рекомендованные в ней элементы дизайна и архитектуры легко сочетать между собой, а подробные рекомендации помогут создавать новые локации и преобразовывать существующие относительно быстро и просто, в едином стиле. При этом все решения гибкие, их можно адаптировать под конкретную территорию", - цитирует слова директора фонда Алексея Хлопова "Интерфакс".

Всего разработано 150 проектов развития с индивидуальным зонированием: от небольших смотровых площадок и точек для пикников на горных серпантинах до гостиничных комплексов и экотроп, которые будут использованы на популярных маршрутах семи регионов СКФО: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Дагестана и Ставропольского края.

Концепция уже согласована региональными органами власти Северного Кавказа, она позволит ускорить создание в республиках Северного Кавказа комфортной туристической среды и приблизить отдых здесь к европейским стандартам, - говорится в сообщении.