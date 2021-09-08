В Таганроге могут создать сезонную противопожарную эскадрилью из Бе-200

На Дону прорабатывается вопрос создания эскадрильи из самолетов Бе-200 производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева" (ТАНТК, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК), - сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Предприятие загружено, оно обеспечено заказами на среднесрочную перспективу, и совсем недавно были подписаны соглашения о производстве нового объема самолетов. Принято решение, сейчас прорабатывается вопрос о создании эскадрильи Бе-200 для тушения пожаров", - сказал губернатор, добавив, что сейчас объемы производства на предприятии выросли в 1,5 раза, передает "Интерфакс".

"Мы заинтересованы в нормальной работе такого крупного производства. Уверен, что заказы будут точно", - добавил Голубев.

Напомним, в октябре 2020 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов выступил с предложением создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения пожаров как в России, так и за рубежом, отметив, что многие страны, где остро стоит проблема природных пожаров, не имеют в своем парке такой техники, но просят Россию предоставить ее на сезонной основе. "Создание специализированной эскадрильи станет важным международным гуманитарным проектом", - выразил уверенность Чемезов.