Мхитарян отреагировал на решение Захаряна выступать за сборную России

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Рома" и сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал решение полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна выступать за национальную команду России.

"Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи", - сказал хавбек в интервью "Матч ТВ".

По словам Мхитаряна, многие критикуют Захаряна, однако хавбек вырос именно в России. "Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать", - поведал армянский полузащитник.

Напомним, в конце мая Арсен Захарян дал интервью, в котором объяснил свое решение выступать за сборную России, а не Армении. "Было два предложения, но я поехал в молодежную сборную и отыграл на Евро. Потом сразу вызвали в основную - все произошло так быстро, что и выбирать не пришлось", - подчеркнул хавбек.