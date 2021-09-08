Руфат Гасанов: "Фильмы Казанского фестиваля несут в себе идеи миротворчества и гуманизма, вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности"

В эти дни в Казани проходит XVII Международный фестиваль мусульманского кино. Первый фестиваль был организован в 2005 году по инициативе Совета Муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ, Министерства культуры Татарстана при поддержке президента республики. Фестиваль проводится под девизом "Через диалог культур к культуре диалога". Его целями заявлены обмен опытом деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья; показ творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные ценности; создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах.

В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора. В разные годы на фестивале зрители впервые увидели картины, снятые кинематографистами Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии. На I фестиваль было заявлено 40 киноработ из 12 стран мира, на XIII фестиваль поступило уже более 780 заявок из 61 страны.

В разные годы почетными гостями фестиваля были: Катрин Денев, Изабель Аджани, Марк Дакаскос, Айдан Шенер, Кэри Хироюки Тагава, Арманд Ассанте, Азизоллы Хамиднезаде, Ия Нинидзе, Никита Михалков, Эльдар Рязанов, Евгений Миронов, Маргарита Терехова, Аристарх Ливанов, Александр Митта, Игорь Петренко, Алла Сурикова, Вениамин Смехов, Антон Макарский, Сергей Селин, Сергей Соловьев, Максим Аверин, Александр Филиппенко, Олег Табаков, Эдриан Броуди, Кшиштоф Занусси, Карен Шахназаров, Владимир Меньшов, Александр Гордон, Валентина Талызина, Татьяна Абрамова, Шамиль Хаматов, Алексей Учитель, Алексей Петренко, Людмила Хитяева, Марат Башаров, Виктор Мережко.

В 2019 году впервые фестиваль прошел одновременно с XI Международным экономическим саммитом "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019" с 24 по 30 апреля. За время существования фестиваль приобрел статус престижного форума кинематографистов, стал неотъемлемым атрибутом культурной жизни Казани, мероприятием, способствующим укреплению имиджа Казани как культурной столицы.

В конкурсной программе XVII фестиваля представлено полсотни картин из 40 стран мира, в частности из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Франции, Испании, Китая, Турции, Ирана, Бельгии, Японии, Израиля, Боснии и Герцеговины, Пакистана, Малайзии, Туниса, Болгарии, Катара, Кувейта, Бангладеш, Алжира.

Как заявил в беседе с корреспондентам пресс-клуба "Джейран медиа" Ляман Намазалиевой участник кинофестиваля, азербайджанский кинорежиссер Руфат Гасанов, Казанский фестиваль - конкурс игровых, документальных и анимационных фильмов, которые отражают общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несут в себе идеи миротворчества и гуманизма, вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности. "В этом году Азербайджан представит несколько картин. В основной конкурсной программе полнометражный фильм Эльвина Адигезала Biləsuvar ("Билясувар") и короткометражный фильм Даниэля Гулиева под названием "Ублюдок" ("Yaramaz"). Нам радостно и приятно, что в этом году председателем жюри является наш коллега и замечательный режиссер Эльчин Мусаоглу. Помимо этого, в параллельных программах тоже участвует ряд картин, включая фильм "Внутренний остров", который еще в прошлом году успел побывать на различных фестивалях и даже получить приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Сараево. Также должен заметить, что от Азербайджана участвуют и несколько актеров, включая Видади Гасанова, который является специальным гостем фестиваля. Он будет вручать награды. Особенно приятно, что Видади Гасанов, народный артист Азербайджана, также исполнитель одной из двух главных ролей в картине "Внутренний остров"", — рассказал Гасанов.