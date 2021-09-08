Помидорам из Антальи и Измира дали "зеленый свет" в РФ

Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз помидоров и перцев из турецких регионов Анталья и Измир

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято после экспертиз представленных турецкой стороной материалов о проделанной работе по предотвращению поставок в Россию плодов томатов и перцев, зараженных карантинными для стран - членов ЕАЭС объектами.

Напомним, что ограничения на поставки томатов и перцев из турецких провинций Анталья и Измир были введены Россельхознадзором в декабре 2020 года.