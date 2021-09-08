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Помидорам из Антальи и Измира дали "зеленый свет" в РФ

Помидорам из Антальи и Измира дали &quot;зеленый свет&quot; в РФ

Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз помидоров и перцев из турецких регионов Анталья и Измир

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято после экспертиз представленных турецкой стороной материалов о проделанной работе по предотвращению поставок в Россию плодов томатов и перцев, зараженных карантинными для стран - членов ЕАЭС объектами.

Напомним, что ограничения на поставки томатов и перцев из турецких провинций Анталья и Измир были введены Россельхознадзором в декабре 2020 года.

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