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Козий сыр Ставрополья стал лучшим на Всероссийском конкурсе

Козий сыр Ставрополья стал лучшим на Всероссийском конкурсе

Продукция ставропольского молочного комплекса "Надеждинский" завоевала две награды высшей пробы в категории "козьи твердые сыры" на конкурсе "Лучший сыр России 2021". В конкурсе участвовало более 160 предприятий и сыроварен, которые представили около одной тысячи образцов сыра в 12 категориях, в жюри – эксперты из Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Англии и России.

 Об этом сообщили в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Теперь продукции комплекса предстоит участвовать во втором Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Здесь будет представлен бренд "Ставропольские сыры" в номинации "Кулинарное наследие". Старт народному голосованию будет дан 20 октября.

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Вестник Кавказа

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