Азат Кадыров: для реализации киберспортивных "Игр будущего" нет препятствий

Замминистра спорта России Азат Кадыров заявил, что препятствий для реализации киберспортивных "Игр будущего" нет.

По его словам, у этого спортивного движения есть перспективы. "Это движение имеет свои перспективы. Мы как министерство спорта организуем работу в короткий период… Не вижу препятствий в реализации проекта и его перспективах", - сказал он на форуме "Россия - спортивная держава".

Место проведения Игр будет представлено в следующем году. Игры пройдут по следующим дисциплинам: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность.