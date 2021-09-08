Саакашвили объяснил, почему выгнал Моссад из Грузии

Лидер партии "Единое национальное движение" (ЕНД), бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, почему в стране было закрыто представительство МОССАД.

По словам экс-главы государства, соответствующее решение было принято после того, как стало известно о нелегальной съемке иностранного дипломата, организованной израильской разведкой.

"Закрыли представительство МОССАД в Грузии, когда узнали, что их представитель снял в гостинице в Кобулети кадры личной жизни дипломата из страны-конкурента Израиля", - сообщил Саакашвили телеканалу Pirveli.

Он также отметил, что однажды потребовал от министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили уничтожить личное видео с "российским агентом", которое сняли грузинские спецслужбы. "Срочно вызвал Вано Мерабишвили и сказал, мол, такое дело, понимаю, что вы думаете, что якобы хорошее дело сделали, но уничтожьте эти кадры", - цитирует Саакашвили "Грузия Online".

Лидер ЕНД подчеркнул, что не позволял вмешиваться в личную жизнь "даже врагов". "С полной ответственностью хочу сказать, что с моей стороны нашим спецслужбам было дано указание не касаться личной жизни людей. Если кто-то ослушался, тому человеку надо оторвать голову", - бывший президент Грузии.