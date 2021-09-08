Источник: замначальника инженерных войск РФ стал фигурантом уголовного дела

Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-майор Руслан Алахвердиев стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщил информированный источник.

"В отношении генерала возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Не исключено, что новыми фигурантами дела станут коллеги высокопоставленного военного, - отметил источник, воздержавшись от других подробностей дела.

В настоящий момент по уголовному делу идут активные следственные действия, - добавил источник.