Суд вернул Севастополю земли рядом с "Ласпи"

Севастополю по решению суда вернули почти 50 земельных участков около лагеря "Ласпи" на юге Крымского полуострова – город лишился их в украинскую бытность региона, - сообщила пресс-служба севастопольского правительства.

"Участки являются землями лесного фонда, в украинский период они незаконно выбыли из собственности города Севастополя и путем ряда сделок по купле-продаже перешли в собственность жителя Ялты. Владелец имел намерение в дальнейшем продать эти участки по цене порядка 500 млн рублей", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

"Участки лесного фонда были приобретены двумя частными лицами в украинский период по поддельному распоряжению Севастопольской городской государственной администрации. Затем 49 участков были проданы физическому лицу путем заключения нескольких договоров купли-продажи", - отметила заместитель губернатора Светлана Пирогова.

Работа по возврату этой земли началась летом прошлого года. Департамент по имущественным и земельным отношениям по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева подал иск в Балаклавский райсуд.