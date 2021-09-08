На юго-востоке Турции нейтрализовали двух вооруженных террористов

В турецкой провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке страны, нейтрализованы двое вооруженных террористов. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Cилы жандармерии в координации со спецназом нейтрализовали террористов в рамках операции Eren-2 в районе Диджле, передает агентство Anadolu.

В МВД также отметили, что операция проводилась при поддержке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ВВС Турции.