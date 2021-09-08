Водитель и 9 пассажиров легковушки оказались под фурой в Алматы

Машина ВАЗ-2106, в которой находилось 10 человек, въехала в стоявшую на обочине фуру, авария произошла по улице Монке би, не доезжая улицы Момыш улы.

По словам водителя легковушки, его подрезал грузовик, поэтому он, пытаясь избежать столкновения, на полном ходу влетел в стоявшую на дороге фуру.

На момент аварии в машине находились 10 человек, прибыло около 10 бригад скорой помощи, всех пострадавших осмотрели, в результате четверо взрослых и ребенок были госпитализированы.

На месте работали сотрудники полиции, передает Sputnik Казахстан.