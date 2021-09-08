Стало известно, какие вакцины от COVID-19 предпочитают жители Грузии

В Грузии с 15 марта по 5 сентября прививки от коронавируса COVID-19 вакциной Pfizer сделали 648 858 человек, 444 505 из которых вакцинировались одной дозой, а 204 353 - двумя. Об этом сообщили в Национальном центре контроля заболеваний.

Китайской вакцине Sinopharm отдали свое предпочтение 137 048 человек. Из них одной дозой вакцинировались 79 228 человек, а двумя - 57 820.

Вакцину Astrazeneca выбрали 118 461 житель Грузии, из которых 61 328 человек привились одной дозой, а 57 133 - двумя.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 570 493 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 527 337 человек, умерли - 7977.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 221 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.