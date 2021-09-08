На Украине решили посчитать оставшееся в стране население

Бюджетный комитет Верховной рады Украины согласовал выделение около $3 млн на подготовку переписи населения Украины, которая запланирована на 2023 год, - сообщил сегодня депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной рады только что согласовал выделение 82 474 900 гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - написал он в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

Напомним, Всеукраинская перепись населения, проведенная с 5 по 14 декабря 2001 года, стала первой и пока единственной переписью населения независимой Украины. Из-за экономических, политических и социальных проблем Украина является одной из немногих стран СНГ с наиболее редкими и нерегулярными переписями населения, уступая по этому показателю только Узбекистану, где переписи населения с момента распада СССР не проводилось вообще.