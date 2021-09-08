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Взрывоопасный предмет найден в Карачаево-Черкесии

Взрывоопасный предмет найден в Карачаево-Черкесии

Снаряд от миномета времен Великой Отечественной войны был найден и уничтожен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, взрывоопасным предметом оказался 80-82-мм снаряд от миномета времен Великой Отечественной войны. "Находку обнаружили в южном направлении с. Хасаут-Греческий", - говорится в сообщении ведомства.

Утоняется, что до прибытия специалистов Росгвардии сотрудники полиции охраняли место обнаружения. Прибывшие специалисты уничтожили снаряд.

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