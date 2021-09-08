Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России

Глава МЧС России Евгений Зиничев всегда был надежным, верным другом и профессионалом высочайшего уровня, говорится в телеграмме с соболезнованиями президента России Владимира Путина, направленной супруге и сыну министра, погибшего 8 сентября в ходе учений в Норильске.

Глава государства признал, что трагическая новость о гибели Зиничева потрясла его. Путин выразил "искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час". "Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества", - говорится в телеграмме.

"Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - подчеркнул глава российского государства.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, который прибыл туда для выбора места съемок будущего фильма об Арктике.