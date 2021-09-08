Власти Подмосковья решили восстановить дом в Ногинске

Подмосковные власти планируют восстановить жилой дом в Ногинске, где произошел взрыв газа, - заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Дом, пока предварительно, подлежит восстановлению. Завтра в 12 часов дня будет заключение "Струны" (комплекса, применяемого для анализа повреждений зданий - ред.)", - сказал Хромушин на встрече с его жильцами, передает РИА Новости.

"Если за сутки у нас никаких деформаций по всему дому нет, значит, мы возвращаем первый подъезд и начинаем ремонтировать второй", - объяснил вице-губернатор.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел в Ногинске сегодня утром. Предварительно обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек, по последним данным, пострадали 17 человек, два человека погибли.