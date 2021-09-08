Виталий Ковалёв: "Сборная Азербайджана доказала, что состоит из набирающих опыт игроков, а не мальчиков для битья"

Матчем на Олимпийском стадионе в Баку против сборной Португалии азербайджанская сборная завершила сентябрьский цикл отборочного турнира Чемпионата мира-2022. В двух выездных встречах и в одной домашней сборная Азербайджана набрала одно очко, но при этом показала смелую и интересную игру, полагают многие эксперты. Сборную второй год возглавляет 65-летний итальянский тренер Джанни де Бьязи, работавший до этого на родине и в Албании, где тоже руководил национальной сборной.

Завершающий матч сентябрьской серии азербайджанские футболисты проиграли лидерам группы сборной Португалии 0:3, но сопротивление смогли оказать достойное. Как подчеркнул в беседе с "Вестником Кавказа" тренер вратарей бакинского ФК "Сабах" Виталий Ковалёв, есть повод и для оптимизма. "Всё равно у ребят горят глаза, они жаждут проявить себя на поле. Есть недостатки в игре, но это уже чисто технические вопросы, которые вполне решаемы. В сборной есть футболисты, которые прошли через наш клуб "Сабах", поэтому для меня любая встреча сборной приобретает особое значение. В минувшую субботу наша сборная играла в Дублине со сборной Ирландии. Мы открыли счет в игре, но в самом конце матча, на 87 минуте, хозяевам поля удалось его сравнять. Шейн Даффи забил гол в ирландской манере: защитник выдвинулся вперед, получил мяч после фланговой передачи и спас свою сборную от домашнего поражения. Ирландская команда сегодня сильна. Даже ничья в том матче заслуживает похвалы", - отметил футбольный специалист.

Нынешний сезон выдался для сборной Азербайджана насыщенным, поскольку команда провела девять игр против сборных Португалии, Ирландии, Сербии, Турции и других. Ярких побед достичь не удалось, но хорошую игру футболисты показали. "Обратите внимание, что проигрывали наши футболисты очень сильным командам в разницу с одним голом, кроме вчерашней встречи с португальцами – командой Роналду (сам Роналду вынужден был пропустить игру в Баку, поскольку в предыдущей получил желтую карточку за снятие футболки на поле – прим. ред.). Это говорит о том, что азербайджанские футболисты играли наравне с именитыми европейскими игроками. Обидны, конечно, проигрыши, но это уже не мальчики для битья, а набирающие опыт мастера. Нынешний наставник сборной – один из самых квалифицированных за последний период ее истории. Джанни де Бьязи до этого успешно работал со сборной Албании. При нем в 2014 году албанцы победили португальцев на их поле в отборочном матче на Евро-2016. Словом, опыт в 2021 году сборная Азербайджана приобрела очень полезный, который поможет развиваться нашу футболу дальше", - заключил собеседник "Вестника Кавказа".

Сборная – это показатель развития всего футбола в стране, добавил Виталий Ковалёв. "Мы, футбольные специалисты Азербайджана, всячески поддерживаем свою главную команду – морально, прежде всего, поскольку видим горячее желание ребят побеждать. Это время придет – Азербайджан все-таки имеет большие футбольные традиции, у нас хорошие специалисты, которых приглашают на работу в топ-клубы других стран. Например, тренера вратарей сборной Дмитрия Крамаренко пригласили в тренерский штаб московского ЦСКА, что говорит о его квалификации. Дмитрий – сын прославленного вратаря "Нефтчи" Сергея Крамаренко, приз имени которого в Азербайджане ежегодно вручают лучшему голкиперу", - уточнил Виталий Ковалёв.

До конца года команда Азербайджана проведет еще три официальных матча со сборными Ирландии, Сербии и Люксембурга. Специалисты не рассчитывают на громкие победы сборной, но достойную игру от нее ожидают.