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Актау примет международный турнир по боксу

Актау примет международный турнир по боксу

В Актау состоится ХІІІ Международный турнир по боксу, посвященный памяти основоположника казахстанского бокса Шокыра Болтекулы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Федерации бокса Казахстана в соцести Instagram.

Соревнования пройдут с 8 по 12 сентября в спорткомплексе 17-го микрорайона.

Как отмечается, турнир будет организован с соблюдением всех санитарных требований, без зрителей.

Победителям соревнований присвоят звания спорта Мангистауской федерацией бокса.

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Вестник Кавказа

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