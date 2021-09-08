Лжеинвалид стала фигуранткой уголовного дела на Ставрополье

Жительница села Константиновского (Петровский район) стала фигуранткой уголовного дела: ее подозревают в том, что на протяжении нескольких лет она незаконно получала социальные выплаты. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Правоохранители выяснили, что 45-летняя женщина подала в госучреждение справку с заведомо ложной информацией о наличии у нее болезни, по которой она могла бессрочно иметь вторую группу инвалидности. Это подтвердилось и в результате проведенной позднее медико-социальной экспертизой.

В общей сложности за несколько лет злоумышленница незаконно получила пенсию по инвалидности и ежемесячные выплаты на 450 тыс рублей.

Против нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).