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"Анжи" вернется на "Анжи-Арену"

&quot;Анжи&quot; вернется на &quot;Анжи-Арену&quot;

Махачкалинский "Анжи" продолжит текущий сезон ПФЛ-2 на "Анжи-Арене".

Клуб договорился с руководством стадиона и оставшиеся пять домашних матчей первого круга махачкалинцы проведут на резервном поле "Анжи-Арены".

Команда приступила к процедуре сертификации поля и планирует сыграть ближайший домашний матч на "Анжи-Арене" 17 сентября со "Спартаком" из Нальчика.

Напомним, что "Анжи" лидирует в турнирной таблице первенства ФНЛ-2 группы 1.

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Вестник Кавказа

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