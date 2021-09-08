Афганистан получит от Китая около $30 млн экстренной помощи

Китай окажет Афганистану экстренную помощь в размере 200 млн юаней (около $30 млн). Об этом заявил сегодня министр иностранных дел КНР Ван И.

"В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней", - цитирует его ТАСС.

По слова главы внешнеполитического ведомства, данные средства будут использованы на закупку продовольствия и медикаментов, вакцинацию. "Как только появятся необходимые условия, в том числе в области безопасности, Китай поможет Афганистану в восстановлении и в реализации проектов, направленных на повышение народного благосостояния", - заключил Ван И.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана.