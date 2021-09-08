Легковушка с десятью пассажирами врезалась в фуру в Алматы
В результате ДТП в Алматы с участием автомобиля ВАЗ-2106 и фуры пострадали пять человек.
Происшествие произошло по улице Монке би. По словам водителя "Жигули", его подрезал грузовик, и, пытаясь избежать ДТП, он полном ходу врезался в стоявшую на обочине фуру, сообщает "Спутник-Казахстан".
К месту инцидента прибыло около 10 бригад скорой помощи, поскольку в момент аварии в легковушке находилось 10 человек. В результате четверо взрослых и один ребенок были доставлены в больницу с различными травмами.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Вестник Кавказа
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