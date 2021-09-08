Машинист поезда сбил женщину и не остановился в Ереване
Поезд насмерть сбил жительницу Еревана, о трагедии пишут армянские СМИ.
По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, накануне вечером, в 20:30, в Шенгавитский отдел полиции поступил сигнал о том, что около железнодорожных путей в Норагавите находится тело женщины.
Полицейские и следователи нашли в указанном месте тело 43-летней Гоар Х., обломки телефона, туфли и прочие вещи погибшей.
По предварительным сведениям, она попала под поезд за несколько часов до того, как ее тело было обнаружено. Машинист не остановился и оставил раненую в беспомощном состоянии.
Правоохранители собирают материалы, устанавливается личность железнодорожника.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться