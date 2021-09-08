Сантехник-аферист задержан во Владикавказе

Полицейские задержали жителя Владикавказа, подозреваемого в мошенничестве. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Некоторое время назад 34-летний мужчина налаживал отопительную систему в одном из домовладений. "За время проведения работ злоумышленнику удалось талантливо втереться в доверие к хозяевам дома и обманным путем выманить у новых знакомых крупную сумму денег, якобы для развития его бизнеса", - пояснили в полиции.

На протяжении нескольких месяцев мужчина лгал им, что приобретает крупную партию отопительных котлов, которые должен перепродать, что уже нашел заказчиков и даже озвучивал точные адреса, по которым он якобы проводит работы.

В общей сложности под придуманными предлогами за полгода он выманил у доверчивых знакомых более 2 миллионов рублей. В итоге потерпевшие осознали, что стали жертвой мошенника, который не собирается возвращать им деньги, и обратились в полицию.

Выяснилось также, что против задержанного уже было открыто уголовное дело по факту мошенничества.