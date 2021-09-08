Новый генеральный продюсер "Матч ТВ" рассказал, каким будет канал после ухода Канделаки

Новый генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин заявил после ухода Тины Канделаки с поста генпродюсера, что телеканал продолжит показывать все главные события в мире спорта и развивать его.

Ранее сегодня стало известно, что генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки стала заместителем генерального директора "Газпром-медиа" Александра Жарова. На посту генпродюсера "Матч ТВ" ее сменил Александр Тащин, который был главным редактором канала.

"Перед "Матч ТВ" по-прежнему будут стоять самые высокие цели в области спортивных медиа - мы продолжим курс развития телеканала в области цифровизации и точечного общения с потребителем, продолжим показывать все главные события в мире спорта и развивать его", - написал Тащин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за год им удалось построить сильнейшую и профессиональную команду, которая уже показала себя на многочисленных мировых спортивных форумах.