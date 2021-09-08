500 млн человек в России - миф или реальность?

1 сентября 2021 года Президент России Владимир Путин на открытом уроке для учащихся школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке в рамках марафона общества «Знание» говорил о населении России, которое могло бы насчитывать 500 млн человек. Аналитик «Вестника Кавказа» Камран Гасанов и ведущий Аркадий Лоськов разбирались, каким образом возможно было бы достичь столь впечатляющего количества населения в России.