"Талибан" запретил спорт женщинам в Афганистане

Ни одна женщина не будет заниматься спортом в Афганистане, сообщил сегодня заместитель руководителя комиссии "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News.

"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты", - цитирует его "Интерфакс".

Крикет на сегодня - самый популярный вид спорта в Афганистане.

Васик выразил мнение, что появление женщин в таком виде противоречит религиозным нормам, пояснив, что они могут быть запечатлены на фото и видео, которые затем увидят другие люди.

В целом, по словам замглавы комитета, в рамках ислама женщины могут выходить на улицу лишь по необходимости, а спорт не относится к числу необходимых вещей.