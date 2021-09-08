В Грузии местного жителя подозревают в убийстве гражданки Австралии

В Тбилиси задержан мужчина, подозреваемый в убийстве гражданки Австралии Шанай Брук. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В ведомстве уточнили, что местного жителя задержали на основании постановления судьи, по статье 108 УК Грузии.

Напомним, гражданка Австралии Шанай Брук пропала 30 июля. Об этом в соцсетях сообщила ее подруга. По ее словам, во время телефонного разговора с Брук та находилась на Мтацминда. Согласно предположению девушки, в этот момент на ее подругу было совершено нападение. напали. Тело молодой женщины было найдено 31 июля на склоне Мтацминда.