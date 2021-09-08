Главная » Новости

В Грузии местного жителя подозревают в убийстве гражданки Австралии

В Грузии местного жителя подозревают в убийстве гражданки Австралии

В Тбилиси задержан мужчина, подозреваемый в убийстве гражданки Австралии Шанай Брук. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В ведомстве уточнили, что местного жителя задержали на основании постановления судьи, по статье 108 УК Грузии.

Напомним, гражданка Австралии Шанай Брук пропала 30 июля. Об этом в соцсетях сообщила  ее подруга. По ее словам, во время телефонного разговора с Брук та находилась на Мтацминда. Согласно предположению девушки, в этот момент на ее подругу было совершено нападение.  напали. Тело молодой женщины было найдено 31 июля на склоне Мтацминда.

1020 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!