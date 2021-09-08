Женщина погибла в ДТП на Кубани

В результате автоаварии в Крымском районе Краснодарского края погибла женщина, сообщает пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла в 13:35 на 122 километре трассы Краснодар-Верхнебаканский.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chery выехал на встречную и врезался в КамАЗ, затем в "Газель", которая двигалась в попутном направлении.

"В результате ДТП погибла женщина 1971 года рождения, пассажир автомобиля Chery. Водитель китайского автомобиля получил травмы, его обследуют медицинские работники", - приводит пресс-служба слова начальника отдела Ирины Заватской.