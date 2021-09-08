Названа предварительная версия трагедии в подмосковном Ногинске

Взрыв газа в Ногинске, согласно основной версии, произошел из-за утечки, но что именно привело к ней, пока не известно, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

"В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, взрыв газа произошел сегодня в 6.55 мск в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а, в результате обрушились второй и третий этажи, частично четвертый. Эвакуированы свыше 170 человек. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Подмосковью заявили о девяти пострадавших, три человека могли находиться под завалами, пока извлечены тела двух жертв.