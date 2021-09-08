Марафон стихов Расула Гамзатова пройдет в Махачкале

Врио главы Дагестана Сергей Меликов и председатель Союза писателей России Николай Иванов почтили память поэта Расула Гамзатова в день его рождения.

Позже на площадке перед Русским театром в Махачкале пройдет поэтический марафон "Читаем Расула Гамзатова", сообщает пресс-служба Минкультуры Дагестана.

"Любой желающий сможет не только послушать любимые стихи поэта, но и прочитать сам: в рамках мероприятия будет работать открытый микрофон. По итогам акции компетентным жюри будут выбраны лучшие чтецы, которые получат книги в подарок. В марафоне примет участие дочь поэта Салихат Гамзатова, которая поделится воспоминаниями и поприветствует участников события", - сказано в сообщении.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова и поручил правительству в течение 6 месяцев сформировать комитет по подготовке и проведению празднования.