В Баку раскрыли детали обмена задержанными военными с Арменией

Азербайджанская сторона раскрыла детали обмена с Арменией задержанными военными, произведенного накануне. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В нем говорится, что, согласно трехстороннему заявлению глав Азербайджана, России и Армении от 9 ноября прошлого года, граждане Армении, задержанные 14 июля нынешнего года азербайджанскими военнослужащими в Лачинском районе, - житель Гюмри, военнослужащий Артур Налбандян (1981 г.р.) и житель Гориса Арамаис Торозян (1963 г.р.), работающий водителем в воинской части, при посредничестве российского миротворческого контингента накануне были переданы Армении.

Одновременно азербайджанской стороне был возвращен военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы ВС Азербайджана, рядовой Джамиль Бабаев, задержанный 25 августа в городе Агдере, где временно размещены российские миротворцы.