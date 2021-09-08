ФИФА запретила нескольким игрокам "Зенита" играть за клуб в ближайших матчах

Бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо не смогут помочь российской команде в ближайших матчах из-за санкций, введенных Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Малком и Клаудиньо прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира-2022, однако "Зенит" потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург.

Руководство питерского клуба посчитало, что в связи с тем, что футболисты поздно вернутся в Россию, они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон на игру группового этапа Лиги чемпионов против "Челси". Бразильская федерация футбола отпустила игроков, однако подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации.

Источник отмечает, что из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо пропустят игру чемпионата против "Ахмата" (11 сентября) и встречу группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (14 сентября), передает агентство "Р-Спорт".