В Нур-Султане собака нашла потерявшегося ребенка

Служебная собака нашла мальчика, который потерялся вечером возле Дворца школьников в Нур-Султане, пишет пресс-служба департамента полиции.

В 21:10 по местному времени молодая женщина сообщила о пропаже своего сына сотруднику полиции с собакой. В течение 20 минут она пыталась самостоятельно найти ребенка.

Собака по кличке Феликс взяла след по запаху игрушки ребенка, которая была в руках у матери. Уже через 10 минут овчарке удалось найти малыша, который находился на расстоянии 300 м от места поиска.

В ведомстве отметили, что это успешный дебют Феликса, который поступил на службу совсем недавно.