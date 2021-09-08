Стало известно, с кем проведет следующий бой Александр Шлеменко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко проведет следующий бой в его промоушене Eagle FC.

По его словам, соперником Шлеменко станет Артур Гусейнов. "А вот и обещанное подписание от Eagle FC. Считаю, что это один из самых интересных поединков уходящего года!", - написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что бой Шлеменко - Гусейнов состоится в Сочи, на Красной поляне, 17 октября.

Напомним, Шлеменко провел по правилам MMA 74 боя, одержав в них 60 побед и потерпев 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. На счету Гусейнова 26 побед, 10 поражений и одна ничья.

Хабиб Нурмагомедов свой последний на данный момент поединок провел на турнире UFC 254 в Абу-Даби 24 октября 2020. Российский боец победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг). После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.