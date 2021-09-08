Пьяный водитель сбил семилетнего ребенка в Дагестане

Семилетний ребенок попал под колеса автомобиля, за рулем которого был нетрезвый водитель, под Махачкалой. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Примерно в 17:00 накануне, в поселке Красноармейск (городской округ Махачкала) 48-летний местный житель, управляя машиной LADA Kalina в нетрезвом состоянии, проявил невнимательность и сбил несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 7-летний мальчик, также проживающий в Красноармейске, с различными телесными повреждениями доставлен в одну из столичных больниц", - отметили в ведомстве.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.