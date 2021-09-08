Блогер инсценировал угон своих "Жигулей" в Кашкадарьинской области и попал за решетку

Житель Кашкадарьинской области, будучи блогером, захотел привлечь к себе внимание и "угнал" собственный автомобиль. Об этом рассказали в областном ГУБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября. Блогер позвонил по номеру "102" и пожаловался дежурному оператору, что якобы оставил автомобиль "ВАЗ-2106" открытым перед домом, и в два часа ночи его угнали неизвестные. Мужчина попросил принять законные меры против преступников.

Однако в результате доследственной проверки оказалось, что заявитель со своим приятелем, инсценировав угон, сами вывезли "шестерку" в отдаленное место, передает Sputnik Узбекистан.

По факту идет проверка, против обоих парней открыто уголовное дело по факту ложного сообщения о преступлении, они взяты под стражу.