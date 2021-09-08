Узбекистан привился от COVID-19 на 7%

В Узбекистане полностью вакцинировали от коронавируса 2 млн 547 тыс 450 человек человек (7% населения страны). Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Это 11,87% от общего количества подлежащих вакцинации людей старше 18 лет - 21,45 млн человек.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от COVID-19 получили 9,73 млн жителей Узбекистана. Вторую дозу получили 4,44 млн человек, третью - 1,51 млн.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно данным американского медицинского университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVDI-19 по всему миру превысило 222 млн, из них более 4,5 млн человек скончались. В Узбекистане зарегистрированы 161 768 случаев заражения COVID-19, умерли 1132 человека.