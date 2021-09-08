Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили послевоенное урегулирование на Южном Кавказе
Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией. Об этом европейский политик написал на своей странице в Twitter.
"Обменялись мнениями о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования - необходимы укрепление доверия и диалог", - пояснил он.
Кроме того, Путин и Мишель рассмотрели ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов.
Вестник Кавказа
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