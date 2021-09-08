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Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили послевоенное урегулирование на Южном Кавказе

Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили послевоенное урегулирование на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией. Об этом европейский политик написал на своей странице в Twitter.

"Обменялись мнениями о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования - необходимы укрепление доверия и диалог", - пояснил он.

Кроме того, Путин и Мишель рассмотрели ситуацию в Афганистане и ряд других вопросов.

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Вестник Кавказа

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