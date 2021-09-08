Путин и глава Евросовета обсудили события в Афганистане

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин обсудили последние события в Афганистане. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал сам глава Евросовета.

"Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе", - сказал Мишель.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана.