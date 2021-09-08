МИД АР: цель азербайджано-турецких учений в Лачине - обеспечение стабильности в регионе

Совместные тактические учения военных Азербайджана и Турции в Лачинском районе проводятся с целью обеспечения стабильности в регионе. Такое заявление сделала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на претензии армянского внешнеполитического ведомства о якобы несоответствии этих учений трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и подрыве мира и безопасности.

Она напомнила, что все страны обладают суверенным правом на проведение учений в пределах своих международно признанных границ. "До сегодняшнего дня Азербайджан провел на своей территории множество военных учений, в том числе с участием стран-партнеров. Совместные тактические учения, стартовавшие в Лачинском районе, являются аналогичным шагом и служат обеспечению стабильности в регионе", - подчеркнула дипломат.

Лейла Абдуллаева привлекла внимание МИД Армении к тому, что региональному миру и безопасности угрожают не военные учения, которые государство проводит на своей территории, а предъявление территориальных претензий к другой стране, как это делала Армения на протяжении долгих лет, политика военной агрессии, оккупация земель другого государства и игнорирование принципов международного права.

"Если Армения заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, то должна выполнить взятые на себя обязательства", - заключила пресс-секретарь МИД Азербайджана.