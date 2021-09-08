Страны БРИКС заключили соглашения на $2 млрд

Страны БРИКС подписали соглашения по 28 различным проектам с общим объемом инвестиций в 13,4 млрд юаней ($2,07 млрд).

Они были заключены в китайском городе Сямэнь в рамках форума "Партнерство стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции".

Соглашения охватывают следующие сферы: программное обеспечение; техническое обслуживание; логистика и транспорт; экономика и торговля; культура и искусство.

Россия будет участвовать в 19 из 28 проектов, Индия - в 13, Бразилия - в 16, ЮАР - в 11.

Напомним, БРИКС - межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Оно было создано в июне 2006 года.