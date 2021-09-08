Пашинян прилетел в Тбилиси

Глава правительства Армении Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в Грузию, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворкян.

Она отметила, что после официальной церемонии встречи Пашинян побеседует грузинским премьером Ираклием Гарибашвили в формате "с глазу на глаз", после чего переговоры продолжатся в расширенном составе.

Подчеркивается, что главы правительств Армении и Грузии выступят с заявлениями для журналистов по итогам переговоров.

Стоит добавить, что Пашинян также встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.