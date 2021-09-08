МВФ перечислил Грузии почти $300 млн

Международный валютный фонд (МВФ) передал Грузии $286 млн. Об этом сообщили в Национальном банке Грузии.

Финансовая помощь уже отразилась в статистике официальных международных резервов Грузии, объем которых вновь превысил $4 млрд, передает "Грузия Online".

Напомним, ранее МВФ объявил о распределении среди стран-участниц специальных прав заимствования (SDR) на $650 млрд. Страны СНГ, Украина и Грузии получили в общей сложности около $25 млрд.