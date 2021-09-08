Россия остается основным импортером грузинского вина

Грузия в текущем году экспортировала 65 млн бутылок вина, из них около 39,5 млн продано в Россию. Об этом сообщает Национальное агентство вина министерства сельского хозяйства Грузии.

"По данным за восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что стоимость проданной продукции составила $145 млн (на 13% больше прошлогоднего показателя).

Стоит отметить, что первое место среди стран-импортеров вин остается Россия, куда Грузия экспортировала 39,5 млн бутылок. Рост экспорта составил 17%.