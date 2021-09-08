Собянин: щадящие ограничения позволили экономике Москвы работать в пандемию

Меры, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса является щадящим, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Каждая страна принимает по-своему меры, по-своему реагирует. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии, с одной стороны. С другой стороны, когда мы видим нарастание угрозы, мы принимаем локальные, точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы и уходить с пиков заболеваемости", - пояснил градоначальник на пленарной сессии Московского финансового форума.

В Москве новые ограничения вводятся только на грани пика заболеваемости, чтобы сбить волну. "Мы всегда принимаем такие решения исходя из того, что наша система здравоохранения справлялась с ситуацией", - подчеркнул он.

Собянин добавил, что аналогичные алгоритмы действуют в целом по стране, решения принимаются на стыке интересов экономики и мнения врачей.

"Органам власти, правительству, президенту, региональным властям приходится взвешивать и то, и другое, и принимать компромиссные решения, которые, с одной стороны позволили бы обеспечить здоровье, гарантированную медицинскую помощь нашим гражданам, а, с другой стороны, не погубить экономику, не сократить количество рабочих мест, не сократить доходы, не нарастить безработицу и т. д., и сохранить вообще психологическое нормальное самочувствие граждан. И между этими балансами мы постоянно находимся", - рассказал мэр Москвы в среду.